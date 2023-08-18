Ученые проанализировали загрязнение озер микропластиком

Китайские ученые сделали обзор исследований озер на предмет загрязнения их частицами микропластика. Самыми грязными оказались водоемы, расположенные в городах или вблизи них.

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Причем чем выше плотность населения, тем больше частиц микропластика можно обнаружить в воде и отложениях озер. Также ученые впервые оценили содержание микропластика во льду озер.

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Оказалось, что лед хорошо поглощает и концентрирует загрязнители из воды и воздуха. Тоже самое происходит и в илах водоемов, где скапливается большое число частиц микропластика в течение долгого времени. Ученые призывают проводить дальнейшие исследования по всему миру, чтобы лучше понять, чем такой вид загрязнения озер может навредить живым организмам. Работа ученых опубликована в журнале Carbon Research.

Микропластик является новым видом загрязнения, и на данный момент ученые по всему миру исследуют его, накапливая новые данные по содержанию микропластика в почве, воде и живых организмах. Наиболее активно исследователи изучают микропластик в морях и океанах. В гораздо меньшей степени исследуются озера. Первые оценки содержания микропластика в озерах были даны лишь 10 лет назад. С тех пор лимнологи (ученые, которые исследуют озера) накопили больше количество данных по этой проблеме. В настоящий момент ученые проанализировали порядка 90 озер из Азии, Европы, Южной и Северной Америк и даже Антарктиды, чтобы установить в них содержание микропластика и его влияние на водные экосистемы. В свой работе китайские ученые обработали 66 озер из разных частей мира, сделав акцент на влияние городов на накопление микропластика в воде и донных отложениях.

Лимнологи пришли к выводу, что содержание частиц микропластика в воде снижается с глубиной озер и с ростом расстояния от населенных пунктов. При этом в густонаселенных районах содержание загрязнителей в водоемах увеличивается в среднем в два раза по сравнению с озерами, которые расположены в малонаселенных районах или вообще в чистой местности. Основные источниками пластика в городские озера служат сельскохозяйственная деятельность, промышленность и городские бытовые отходы. Очень часто гранулы микропластика образуются в результате разрушения предметов личной гигиены, например ватных палочек. С химической точки зрения, как установили лимнологи, микропластик в городских озерах на 70% состоит из полипропилена и полиэтилена.

Ученые выяснили, что содержание микропластика в воде озер существенно меньше по сравнению с донными отложениями, которые накапливают частицы загрязнителей на протяжении многих лет. При этом лимнологи выяснили, что в крупных озерах илы содержат существенно меньше микропластика по сравнению с небольшими водоемами. Например, в крупнейшем африканском озере Виктория (площадь 68 тыс. км2) концентрация частиц составляет 6,5 гранул на кг, а в небольшом пруду в Лондоне (0,015 км2) содержание микропластика составляет 540 частиц на кг. Однако в илах озер микропластик менее разнообразен: в отложения поступают грубые обломки и частицы размером от 1 до 5 мм. В тоже время легкие волокна микропластика легко мигрируют по водной толще вверх, вниз и в горизонтальной плоскости.

В зимний период частицы микропластика хорошо концентрируются во льду озер. Ученые установили, что на поверхности льда и в нижних слоях, граничащих с водой, содержание загрязнителей в 10-100 раз превышает концентрацию микропластика в воде. Интересно, что в центре ледяных слоев содержание микропластика снижается в среднем на 20%. Это говорит о том, что в лед загрязнители попадают из воздуха и верхних слоев воды непосредственно во время холодного времени года. Учитывая, что большинство озер мира сосредоточено в Северном полушарии Земли, необходимо проводить больше исследований механизмов аккумуляции микропластика льдом. Также, пишут ученые, нужно лучше понять, как высвобождаются загрязнители во время таяния льда. Для этого нужные свежие исследования по всему миру.