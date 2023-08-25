Чем опасны комары и стоит ли их бояться
Как правило, комариные укусы причиняют людям лишь небольшой дискомфорт — но порой они могут быть крайне опасными. Дело в том, что комары способны переносить множество микробов, которые могут заразить человека.
Прежде всего, угрозу представляют малярийные паразиты: они ждут своего момента в телах самок комаров Anopheles и заражают людей, когда насекомое кусает их. По статистике Центра по контролю и профилактике заболеваний США, в 2020 году жертвами малярии стали 627 000 человека по всему миру. Помимо этого, комары Culex могут быть носителями лихорадки Западного Нила — одной из самых распространенных причин недомогания после комариного укуса. На территории Российской Федерации эти насекомые иногда переносят туляремию, дирофиляриоз, японский энцефалит и другие заболевания.
Насколько широко распространены комариные болезни?
На практике вероятность подхватить инфекцию от комара небольшая — она была гораздо выше до середины XX века. По крайней мере, если говорить о малярии. Лихорадка Западного Нила — совсем другой вопрос; она регулярно встречается на территории США и РФ. Дело в том, что, в отличие от других патогенов, комары подхватывают его не от людей, а от зараженных птиц. Птичье происхождение вируса немного снижает шанс передачи болезни человеку, но в то же время осложняет контроль патогена. Вакцинация или уничтожение большой популяции птиц — ненадежное, довольно затратное и этически сомнительное решение проблемы.
Какие симптомы появляются после заражения комариными болезнями?
Одна из главных опасностей таких болезней в том, что их тяжело диагностировать. Многие пациенты в принципе не проявляют никаких симптомов. Например, только один из пяти зараженных лихорадкой Западного Нила продемонстрирует видимые симптомы; один из четырех в случае лихорадки денге.
Высокий процент асимптоматических инфекций также осложняет контроль над вспышками комариных болезней. Не говоря уже о том, что заболевшие с симптомами, как правило, жалуются на максимально обычные вещи: от повышения температуры до тошноты и головной боли. Кроме того, комариные заболевания не имеют специфических вакцин или лекарств — доктора могут вылечить лишь сами симптомы.
Что стоит делать при укусе комара?
Обработайте место укуса дезинфицирующим средством: для этих целей подходит спирт, йод, зеленка или хлоргексидин. Постарайтесь не расчесывать его, даже если зуд очень сильный. Для снижения дискомфорта кожу можно обработать смесью воды и нашатыря или специальным средством от насекомых.
Если вы почувствовали недомогание (повышение температуры, тошнота, затруднение дыхания), то немедленно обратитесь к врачу. При кожной сыпи запишитесь к дерматологу, при появлении аллергической реакции — к аллергологу. Но, скорее всего, вам понадобится терапевт или инфекционист.
Как можно защититься от комариных болезней?
Самый простой способ — это максимально изолироваться от самих комаров. Москитные сетки и кондиционеры помогают в этом деле. Если вы живете в доме, где есть пространство на улице, то постарайтесь сократить места, где скапливается стоячая вода. Мусорные ведра, поддоны для растений, поилки, ямы. Комары откладывают яйца в стоячей воде, поэтому чем меньше влаги, тем меньше вероятность завести неприятных соседей. Ну и не забывайте пользоваться репеллентом от насекомых на природе.