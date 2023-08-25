Чем опасны комары и стоит ли их бояться

Как правило, комариные укусы причиняют людям лишь небольшой дискомфорт — но порой они могут быть крайне опасными. Дело в том, что комары способны переносить множество микробов, которые могут заразить человека.

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Прежде всего, угрозу представляют малярийные паразиты: они ждут своего момента в телах самок комаров Anopheles и заражают людей, когда насекомое кусает их. По статистике Центра по контролю и профилактике заболеваний США, в 2020 году жертвами малярии стали 627 000 человека по всему миру. Помимо этого, комары Culex могут быть носителями лихорадки Западного Нила — одной из самых распространенных причин недомогания после комариного укуса. На территории Российской Федерации эти насекомые иногда переносят туляремию, дирофиляриоз, японский энцефалит и другие заболевания.

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Насколько широко распространены комариные болезни?

На практике вероятность подхватить инфекцию от комара небольшая — она была гораздо выше до середины XX века. По крайней мере, если говорить о малярии. Лихорадка Западного Нила — совсем другой вопрос; она регулярно встречается на территории США и РФ. Дело в том, что, в отличие от других патогенов, комары подхватывают его не от людей, а от зараженных птиц. Птичье происхождение вируса немного снижает шанс передачи болезни человеку, но в то же время осложняет контроль патогена. Вакцинация или уничтожение большой популяции птиц — ненадежное, довольно затратное и этически сомнительное решение проблемы.

Какие симптомы появляются после заражения комариными болезнями?

Одна из главных опасностей таких болезней в том, что их тяжело диагностировать. Многие пациенты в принципе не проявляют никаких симптомов. Например, только один из пяти зараженных лихорадкой Западного Нила продемонстрирует видимые симптомы; один из четырех в случае лихорадки денге.

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Высокий процент асимптоматических инфекций также осложняет контроль над вспышками комариных болезней. Не говоря уже о том, что заболевшие с симптомами, как правило, жалуются на максимально обычные вещи: от повышения температуры до тошноты и головной боли. Кроме того, комариные заболевания не имеют специфических вакцин или лекарств — доктора могут вылечить лишь сами симптомы.

Что стоит делать при укусе комара?

Обработайте место укуса дезинфицирующим средством: для этих целей подходит спирт, йод, зеленка или хлоргексидин. Постарайтесь не расчесывать его, даже если зуд очень сильный. Для снижения дискомфорта кожу можно обработать смесью воды и нашатыря или специальным средством от насекомых.

Если вы почувствовали недомогание (повышение температуры, тошнота, затруднение дыхания), то немедленно обратитесь к врачу. При кожной сыпи запишитесь к дерматологу, при появлении аллергической реакции — к аллергологу. Но, скорее всего, вам понадобится терапевт или инфекционист.

Как можно защититься от комариных болезней?