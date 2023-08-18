Предсказана опасность посещения Большого каньона в США

Американские ученые из Управления по управлению природными ресурсами и Службы национальных парков США предсказали, что в будущем больше посетителей национального парка Гранд-Каньон пострадают от жары из-за того, что регион все сильнее нагревается в результате изменения климата. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале PLOS ONE.

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Национальный парк Гранд-Каньон является одним из самых посещаемых парков в США, несмотря на его репутацию чрезвычайно жаркого региона. Средняя температура на дне каньона в летние месяцы составляет около 60 градусов Цельсия, а на тропах, ведущих вниз, температура может подниматься еще выше из-за поглощения тепла. В среднем в парке ежегодно регистрируется около 77 случаев проблем со здоровьем, связанных с жарой.

Ученые отмечают, что по мере повышения температуры в этом районе в ближайшие десятилетия все больше людей будут испытывать один или несколько опасных симптомов, связанных с жарой, таких как головокружение, тошнота, рвота, мышечные боли, судороги, а в некоторых случаях и фатальный исход.

Исследователи использовали статистические модели, чтобы спрогнозировать количестве людей, которые, вероятно, посетят парк в ближайшие годы, а также климатические — для прогнозирования повышения температуры и влажности в национальном парке. Объединение двух моделей позволило им сделать прогнозы относительно того, сколько людей может подвергаться риску заболеваний, связанных с жарой, к концу этого века при двух сценариях: при первом температура повышается на три градуса Цельсия, а при другом — на пять градусов Цельсия.