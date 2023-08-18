Ученые выяснили, полезны ли для глаз очки с защитой от синего света

Ученые из Мельбурнского университета выяснили, что очки, блокирующие синий свет, не влияют на качество сна или на усталость глаз при работе за компьютером. Исследование опубликовано в Базе данных систематических обзоров Кокрейновской библиотеки.

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Производители линз, блокирующих синий свет, обещают их пользователям снижение нагрузки на глаза, связанной с использованием цифровых устройств, улучшение качества сна и защиту сетчатки от повреждений.

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В новом обзоре ученые проанализировали данные 17 высококачественных испытаний из шести стран. Количество участников отдельных исследований варьировалось от пяти до 156, а период времени, в течение которого тестировали линзы, — от одного дня до пяти недель.

Ученые не обнаружили каких-либо краткосрочных преимуществ использования очков, блокирующих синий свет. Они не повлияли на зрительную усталость участников или качество сна.

Состояние сетчатки, светочувствительной ткани в задней части глаза, не оценивалось в высококачественных исследованиях, поэтому эффективность очков в этом аспекте также остается недоказанной.

«Результаты нашего обзора, основанные на наилучших доступных доказательствах, показывают, что эффективность линз неубедительна и неопределенна. Наши выводы не поддерживают назначение линз с фильтром синего света для населения в целом», — объяснили авторы.

Потенциальные механизмы, с помощью которых линзы, фильтрующие синий свет, могут помочь при утомлении глаз, низком качестве сна и защите сетчатки, неясны. Одним из оснований для заявлений о преимуществах этих линз стал факт того, что экраны компьютеров и смартфонов излучают больше синего света, чем традиционные источники света.