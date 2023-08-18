Ученые выяснили, полезны ли для глаз очки с защитой от синего света
Ученые из Мельбурнского университета выяснили, что очки, блокирующие синий свет, не влияют на качество сна или на усталость глаз при работе за компьютером. Исследование опубликовано в Базе данных систематических обзоров Кокрейновской библиотеки.
Производители линз, блокирующих синий свет, обещают их пользователям снижение нагрузки на глаза, связанной с использованием цифровых устройств, улучшение качества сна и защиту сетчатки от повреждений.
В новом обзоре ученые проанализировали данные 17 высококачественных испытаний из шести стран. Количество участников отдельных исследований варьировалось от пяти до 156, а период времени, в течение которого тестировали линзы, — от одного дня до пяти недель.
Ученые не обнаружили каких-либо краткосрочных преимуществ использования очков, блокирующих синий свет. Они не повлияли на зрительную усталость участников или качество сна.
Состояние сетчатки, светочувствительной ткани в задней части глаза, не оценивалось в высококачественных исследованиях, поэтому эффективность очков в этом аспекте также остается недоказанной.
«Результаты нашего обзора, основанные на наилучших доступных доказательствах, показывают, что эффективность линз неубедительна и неопределенна. Наши выводы не поддерживают назначение линз с фильтром синего света для населения в целом», — объяснили авторы.
Потенциальные механизмы, с помощью которых линзы, фильтрующие синий свет, могут помочь при утомлении глаз, низком качестве сна и защите сетчатки, неясны. Одним из оснований для заявлений о преимуществах этих линз стал факт того, что экраны компьютеров и смартфонов излучают больше синего света, чем традиционные источники света.
Короткий период наблюдения не позволил авторам оценить долгосрочные преимущества линз. Однако авторы нового обзора отметли, что количество синего света, которое наши глаза получают от искусственных источников, составляет примерно тысячную часть от естественного дневного света. Кроме того, очки, фильтрующие синий свет, обычно блокируют около 10–25% синего света. Для лучшей работы линзы должны иметь янтарный оттенок, что существенно повлияло бы на восприятие цвета.