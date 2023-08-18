Названы лучшие среднебюджетные смартфоны августа

Редакция портала Gizchina составила список из пяти лучших смартфонов августа, стоимость которых не превышает $300 (около 28,1 тыс. руб.).

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Открывает подборку Redmi Note 12 Turbo, получивший мощный чип Snapdragon 7+ Gen 2, 8 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти. Смартфон оснащен 6,67-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц. В нем установлена основная камера на 64 Мп и аккумулятор емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 67 Вт.

За ним следует Vivo T2x на базе MediaTek Dimensity 1300 в модификации 8/128 ГБ. Смартфон также может предложить IPS-экран на 6,58 дюйма с разрешением Full HD+ и частотой 144 Гц. Устройство может похвастаться аккумулятором на 6000 мАч с быстрой зарядкой мощностью 44 Вт и основной камерой с разрешением 50 Мп.

На третьем месте оказался Moto G Stylus 5G 2023, который имеет комплектный стилус, чип Snapdragon 6 Gen 1, 6 ГБ ОЗУ и 256 ГБ хранилища. В нем используется 6,6-дюймовый IPS-экран с разрешением Full HD+ и частотой обновления изображения 120 Гц. Основная камера представлена сенсором на 50 Мп, а аккумулятор емкостью 5000 мАч поддерживает зарядку при скромной мощности всего 20 Вт.