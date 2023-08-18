В Роскачестве дали рекомендации по выбору смартфона ребенку

«Лучше отдать предпочтение матовому, из пластика: царапины и сколы на нем оставить не так просто и цена приемлема. Все же стоит немного переплатить и купить смартфон с сертификацией по защите от воды и пыли — стандарт IP67/68. Она предполагает, что гаджет переживет погружение в пресную воду как минимум на 30 минут. В аппаратах среднего класса можно встретить сертификацию IP53. Это значит, что даже если частицы пыли или капли воды попали в телефон, то не навредят ему», — рассказали в организации.