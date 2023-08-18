Обнаружена редкая катаклизмическая переменная

Российские астрономы Специальной астрофизической обсерватории РАН обнаружили катаклизмическую переменную, которая принадлежит редкому классу, получившему название асинхронных полярных. Об открытии сообщается в препринте, опубликованном на сайте arXiv.

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Катаклизмические переменные (CV) представляют собой двойные звездные системы, которые включают белый карлик, перетягивающий материал соседней обычной звезды. Они неравномерно увеличивают яркость в несколько раз, после чего вновь возвращаются к состоянию покоя. Поляры представляют собой подкласс CV, отличающихся наличием очень сильного магнитного поля. У асинхронных поляров вращение белого карлика вокруг своей оси и орбитальное вращение асинхронно, и на настоящий момент идентифицировано только несколько объектов этого класса.

Исследователи провели анализ данных астрономического обзора Zwicky Transient Facility (ZTF) и обнаружили, что поляр SDSS J085414.02+390537.3 (J0854) демонстрирует асинхронность. Ученые определили период изменения яркости около 24,6 дня и период обращения около 113,56 дня.