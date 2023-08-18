Морские пауки существовали уже в юрском периоде

Окаменелости морских пауков возрастом 160 миллионов лет из Южной Франции оказались тесно связаны с современными Pycnogonida. Это говорит о том, что уже в юрском периоде эта группа уже существовала на нашей планете. Работа опубликована в журнале Papers in Palaeontology.

© Dr Romain Sabroux

Морские пауки Pycnogonida — морские животные, которые обитают практически на всех глубинах и встречаются во всех морях. Они появились на генеалогическом древе членистоногих достаточно рано, поэтому исследователи заинтересованы в их эволюции, ведь это поможет понять ход развития всего типа.

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Ученые обнаружили редкую коллекцию окаменелостей морских пауков возрастом 160 миллионов лет на юге Франции в фауне Ла-Вульт-сюр-Рон. Морские пауки морфологически схожи (но не идентичны) с живущими сейчас видами, однако такие гипотезы были ограниченны средствами наблюдения. В новой работе ученые использовали современные методы: например, рентгеновскую микротомографию, чтобы «заглянуть внутрь» породы, найти скрытые внутри морфологические особенности и реконструировать 3D-модель окаменелого образца.

Это исследование подтвердило, что окаменелости принадлежат близким родственниками выживших морских пауков. Две из них принадлежат двум современным семействам этих членистоногих: Colossopantopodus boissinensis был Colossendeidae, а другой, Palaeoendeis elmii, был Endeidae. Третий вид, судя по всему, принадлежал к исчезнувшему семейству.

Это означает, что Colossendeidae и Endeidae уже существовали на нашей планете к юрскому периоду. Такие доказательства помогут лучше понять эволюцию морских пауков, а также узнать, как на из разнообразие повлияли разные изменения условий обитания.

Специалисты собираются исследовать другие ископаемые фауны Pycnogonida, например Хунсрюкские сланцы в Германии, которые датируются девонским периодом, около 400 миллионов лет назад.