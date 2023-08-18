В созвездии Единорога открыли новый звездный объект

Астрономы открыли новый тип звездных объектов, которые являются предшественниками магнетаров – плотных мертвых звезд со сверхмощными магнитными полями. Их обозначили как массивные магнитные гелиевые звезды.

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Интересно, что звезду под названием HD 45166 открыли больше ста лет назад, но только сейчас ученым удалось раскрыть ее природу. Звезда расположена на расстоянии 3000 световых лет от Земли в созвездии Единорога, богата гелием и обладает одним спутником.

Наблюдения показали, что светило проявляет нетипичные свойства, включая слишком большую потерю массы и необычный характер ветров. Согласно новому исследованию, эти свойства связаны с наличием мощного магнитного поля.

Таким образом, HD 45166 является первой известной магнитной звездой Вольфа-Райе. По мнению ученых, в будущем она превратится в самый магнитный объект Вселенной – магнетар.

Звезды Вольфа-Райе находятся на поздней стадии эволюции. Они очень горячие и очень яркие, обладают крайне низким содержанием водорода, но богаты углеродом и азотом. Такие звезды быстро теряют массу из-за звездных ветров, а их ядро коллапсирует, превращаясь в сверхплотный объект – нейтронную звезду размером не более 20 км в диаметре, но в два раза массивнее Солнца.

Магнетары – разновидность нейтронных звезд с магнитными полями, примерно в 1000 раз более мощными, чем у обычной нейтронной звезды, и в квадриллион раз более мощными, чем у Земли.

Новое открытие позволит ученым лучше понять, как из массивных звезд рождаются магнетары. HD 45166 может быть первым известным переходным звеном между такими объектами, сообщает Science.