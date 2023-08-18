В созвездии Единорога открыли новый звездный объект

Новый звездный объект открыли в созвездии Единорога
Астрономы открыли новый тип звездных объектов, которые являются предшественниками магнетаров – плотных мертвых звезд со сверхмощными магнитными полями. Их обозначили как массивные магнитные гелиевые звезды.
Интересно, что звезду под названием HD 45166 открыли больше ста лет назад, но только сейчас ученым удалось раскрыть ее природу. Звезда расположена на расстоянии 3000 световых лет от Земли в созвездии Единорога, богата гелием и обладает одним спутником.
Наблюдения показали, что светило проявляет нетипичные свойства, включая слишком большую потерю массы и необычный характер ветров. Согласно новому исследованию, эти свойства связаны с наличием мощного магнитного поля.
Таким образом, HD 45166 является первой известной магнитной звездой Вольфа-Райе. По мнению ученых, в будущем она превратится в самый магнитный объект Вселенной – магнетар.
Звезды Вольфа-Райе находятся на поздней стадии эволюции. Они очень горячие и очень яркие, обладают крайне низким содержанием водорода, но богаты углеродом и азотом. Такие звезды быстро теряют массу из-за звездных ветров, а их ядро коллапсирует, превращаясь в сверхплотный объект – нейтронную звезду размером не более 20 км в диаметре, но в два раза массивнее Солнца.
Магнетары – разновидность нейтронных звезд с магнитными полями, примерно в 1000 раз более мощными, чем у обычной нейтронной звезды, и в квадриллион раз более мощными, чем у Земли.
Новое открытие позволит ученым лучше понять, как из массивных звезд рождаются магнетары. HD 45166 может быть первым известным переходным звеном между такими объектами, сообщает Science.
Ранее ученые представили фотографию одной из самых ранних галактик Вселенной. Ей присвоили название галактика Мэйзи.