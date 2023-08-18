В Казани создали «капсулу бессмертия» для обследования организма

«Чтобы вы понимали, «капсула бессмертия» работает по принципу холтера. То есть, проводит планомерную диагностику организма на протяжении определенного количества суток. Для скрининга при этом достаточно всего 2 минут в день, чтобы ИИ вынес предварительный вердикт и направил к тому или иному врачу. Капсула, конечно, не сможет с точностью озвучить, к примеру, что у вас цирроз печени. Но вот такие признаки, как пигментация кожи, пожелтение белков глаз и лица позволят аппарату вынести рекомендации к посещению профильного врача», — пояснил патентообладатель.