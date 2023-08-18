В Казани создали «капсулу бессмертия» для обследования организма

В Казани изобрели «капсулу бессмертия», которая не имеет аналогов в мире
В Казани создали «капсулу бессмертия», которая позволяет проводить скрининговое обследование организма с использованием искусственного интеллекта (ИИ) и VR-шлема. Об этом kp.ru рассказал ее патентообладатель Тимур Серазетдинов.
По его словам, над созданием аппаратного комплекса работали лучшие медики и ученые Татарстана. С его помощью можно просканировать сердце, печень, почки, измерить давление, пульс, уровень кислорода и сахара в крови, а также узнать состояние сосудов и нервной системы. По словам Серазетдинова, изобретение позволит продлить пациентам жизнь за счет проведения современной диагностики.
«Чтобы вы понимали, «капсула бессмертия» работает по принципу холтера. То есть, проводит планомерную диагностику организма на протяжении определенного количества суток. Для скрининга при этом достаточно всего 2 минут в день, чтобы ИИ вынес предварительный вердикт и направил к тому или иному врачу. Капсула, конечно, не сможет с точностью озвучить, к примеру, что у вас цирроз печени. Но вот такие признаки, как пигментация кожи, пожелтение белков глаз и лица позволят аппарату вынести рекомендации к посещению профильного врача», — пояснил патентообладатель.
Кроме того, «капсула бессмертия» на основе обследования может отправить человека в отпуск, добавил он. По его словам, у казанского изобретения нет аналогов в мире, его базовая стоимость составляет 12 млн рублей.
«У нас уже есть три предзаказа, но пока что мы не готовы выпускать аппарат в розничную продажу. Прежде всего, нам важно понять спрос на такой продукт, и от этого дальше отталкиваться», — заключил Серазетдинов.
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