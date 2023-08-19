Ученые предупредили о сильной мутации нового варианта COVID-19

Сильно мутировавший новый вариант Omicron, вызывающий COVID-19, заставляет страны быть начеку. При этом мировые ученые изо всех сил пытаются понять, насколько далеко он распространился и насколько хорошо наш иммунитет будет защищаться от него.

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Новый вариант, названный BA.2.86 и прозванный Pirola в социальных сетях, имеет более 30 аминокислотных мутаций в своем остроконечном белке по сравнению со своим ближайшим предком, подвариантом BA.2 Omicron, сообщил доктор Джесси Блум, изучающий эволюцию вирусов в Онкологическом центре Фреда Хатчинсона в Сиэтле, на сайте своей лаборатории.

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По его словам, это вызывает эволюционный скачок, сравнимый по размеру с тем, который изначально породил Omicron.

В четверг Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) определила BA.2.86 как "вариант, находящийся под наблюдением", что побуждает страны отслеживать и сообщать о найденных последовательностях.

Находящийся под наблюдением вариант, который вызывает более тяжелое заболевание или не поддается существующим вакцинам или методам лечения, может быть включен в список представляющих интерес или вызывающих озабоченность вариантов ВОЗ. Как сообщает CNN, XBB.1.5, XBB.1.16 и EG.5 перечислены в списке как "представляющие интерес" варианты.

На данный момент в четырех странах было зарегистрировано только шесть последовательностей BA.2.86, но эпидемиологи обеспокоены тем, что на самом деле их может быть в разы больше, поскольку во всем мире мониторинг вариантов коронавируса прекратился. Вариант был обнаружен учеными в Израиле в прошлое воскресенье. С тех пор Дания сообщила о трех последовательностях. Еще две последовательности были зарегистрированы в США и Британии соответственно.

"Для COVID-19 необычно так сильно измениться и развить 30 новых мутаций. В последний раз мы видели такие большие изменения, когда появился Omicron", - сказал Мортен Расмуссен, старший научный сотрудник датского института Statens Serum Institut (SSI). По данным его экспертов, три случая в Дании зарегистрированы у людей в разных частях страны, которые, похоже, не контактировали друг с другом. Вместе с тем, ученые SSI подчеркнули, что еще слишком рано что-либо говорить о серьезности или заразности нового варианта. Они находятся в процессе выращивания варианта вируса, чтобы протестировать его против человеческих антител.

Сильно мутировавший вариант COVID-19 уже находится в Британии, подтвердили в пятницу представители службы национального здравоохранения на фоне опасений, что он может спровоцировать новую волну заражений в стране.

В новой оценке угрозы для варианта в пятницу британское Агентство по безопасности здравоохранения (UKHSA) заявило, что тот факт, что эти последовательности находятся в четырех разных странах у людей без недавних поездок, "предполагает, что существует установленная международная передача". Обнаруженные последовательности очень похожи друг на друга, что может указывать на то, что они появились недавно и быстро распространяются, говорится в отчете, хотя UKHSA отмечает, что у него низкая уверенность в этой оценке, пока не станет доступно больше последовательностей.