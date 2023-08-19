Ученые предупредили о сильной мутации нового варианта COVID-19
Сильно мутировавший новый вариант Omicron, вызывающий COVID-19, заставляет страны быть начеку. При этом мировые ученые изо всех сил пытаются понять, насколько далеко он распространился и насколько хорошо наш иммунитет будет защищаться от него.
Новый вариант, названный BA.2.86 и прозванный Pirola в социальных сетях, имеет более 30 аминокислотных мутаций в своем остроконечном белке по сравнению со своим ближайшим предком, подвариантом BA.2 Omicron, сообщил доктор Джесси Блум, изучающий эволюцию вирусов в Онкологическом центре Фреда Хатчинсона в Сиэтле, на сайте своей лаборатории.
По его словам, это вызывает эволюционный скачок, сравнимый по размеру с тем, который изначально породил Omicron.
В четверг Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) определила BA.2.86 как "вариант, находящийся под наблюдением", что побуждает страны отслеживать и сообщать о найденных последовательностях.
Находящийся под наблюдением вариант, который вызывает более тяжелое заболевание или не поддается существующим вакцинам или методам лечения, может быть включен в список представляющих интерес или вызывающих озабоченность вариантов ВОЗ. Как сообщает CNN, XBB.1.5, XBB.1.16 и EG.5 перечислены в списке как "представляющие интерес" варианты.
На данный момент в четырех странах было зарегистрировано только шесть последовательностей BA.2.86, но эпидемиологи обеспокоены тем, что на самом деле их может быть в разы больше, поскольку во всем мире мониторинг вариантов коронавируса прекратился. Вариант был обнаружен учеными в Израиле в прошлое воскресенье. С тех пор Дания сообщила о трех последовательностях. Еще две последовательности были зарегистрированы в США и Британии соответственно.
"Для COVID-19 необычно так сильно измениться и развить 30 новых мутаций. В последний раз мы видели такие большие изменения, когда появился Omicron", - сказал Мортен Расмуссен, старший научный сотрудник датского института Statens Serum Institut (SSI). По данным его экспертов, три случая в Дании зарегистрированы у людей в разных частях страны, которые, похоже, не контактировали друг с другом. Вместе с тем, ученые SSI подчеркнули, что еще слишком рано что-либо говорить о серьезности или заразности нового варианта. Они находятся в процессе выращивания варианта вируса, чтобы протестировать его против человеческих антител.
Сильно мутировавший вариант COVID-19 уже находится в Британии, подтвердили в пятницу представители службы национального здравоохранения на фоне опасений, что он может спровоцировать новую волну заражений в стране.
В новой оценке угрозы для варианта в пятницу британское Агентство по безопасности здравоохранения (UKHSA) заявило, что тот факт, что эти последовательности находятся в четырех разных странах у людей без недавних поездок, "предполагает, что существует установленная международная передача". Обнаруженные последовательности очень похожи друг на друга, что может указывать на то, что они появились недавно и быстро распространяются, говорится в отчете, хотя UKHSA отмечает, что у него низкая уверенность в этой оценке, пока не станет доступно больше последовательностей.
В марте Белый дом тайно опросил более десяти экспертов по COVID-19, которые следят за эволюцией коронавируса, задав вопрос о вероятности появления сильно мутировавшего варианта в течение следующих двух лет. Большинство экспертов оценили вероятность этого где-то между 10 и 20 процентами, отмечает телеканал. XBB EG.5 в настоящее время является доминирующим вариантом в США, вызывая, по оценкам, 20 процентов всех новых случаев COVID-19 в этой стране. Согласно системе отслеживания вариантов Центров по контролю и профилактике заболеваний США, следующий по распространенности вариант, FL.1.5.1, быстро разросся и в настоящее время вызывает около 13 процентов всех новых случаев.