В X появится подтверждение профиля по паспорту

Социальная сеть Илона Маска X (ранее Twitter) работает над функцией проверки личности с помощью фотографии удостоверения личности. Об этом сообщает портал Engadget со ссылкой на исследователя Нима Оуджи.

Специализирующийся на изучении еще не вышедших функций в X Оуджи впервые заметил значок «ID verified» в профиле Маска в этом месяце. Теперь он обнаружил соответствующий пункт в приложении с подробным описанием работы нововведения, что указывает на скорый запуск функции.

«Подтвердите свою учетную запись, предоставив удостоверение личности государственного образца. Обычно это занимает около 5 минут», — гласит описание.

Там же указано, что кроме фотографии паспорта пользователю потребуется сделать селфи вместе с документом.

Партнером X в проверки личности будет выступать компания Au10tix. Отмечается, что переданная для проверки информация будет видна как Au10tix, так и X. Причем социальная сеть сохранит изображения удостоверения личности, включая биометрические данные, на срок до 30 дней и будет использовать эти данные в целях безопасности.