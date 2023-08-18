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Apple оставит iPhone 15 без кожаных чехлов

В корпорации Apple отказались от выпуска кожаных чехлов для новой линейки смартфонов. Об этом сообщает издание 9to5Mac.

Apple оставит iPhone 15 без кожаных чехлов
© Unsplash

Журналисты медиа отметили, что компания обычно представляет новую версию чехлов из кожи после каждого выпуска iPhone. Источники 9to5Mac сообщили, что в этом году Apple оставит новые смартфоны без привычных аксессуаров.

Специалисты предположили, что решение связано с защитой окружающей среды, так как кожа имеет относительно высокий углеродный след. Также владельцы устройств были вынуждены приобретать чехлы под каждый новый iPhone, так как они подходили только к определенным моделям.

Со слов инсайдеров следует, что Apple отказалась от кожи в чехлах, так как готовится представить новый премиальный материал. Среди прочих таким материалом называют синтетическую кожу на основе винила, которая используется для обивки кресел в автомобилях премиум-класса. В заключение журналисты отметили, что кожаные чехлы являются высокомаржинальным продуктом — стоимость подобных аксессуаров доходит до 129 долларов, или около 12 тысяч рублей.

Ранее специалисты онлайн-школы в сфере разработки игр XYZ School и онлайн-школы дизайна и технологий Bang Bang Education заявили, что российские дизайнеры не оценили дизайн нового iPhone 15. Новые аппараты не смогли заинтересовать специалистов — их выхода ждут всего 19 процентов участников исследования.

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