Apple оставит iPhone 15 без кожаных чехлов

В корпорации Apple отказались от выпуска кожаных чехлов для новой линейки смартфонов. Об этом сообщает издание 9to5Mac.

© Unsplash

Журналисты медиа отметили, что компания обычно представляет новую версию чехлов из кожи после каждого выпуска iPhone. Источники 9to5Mac сообщили, что в этом году Apple оставит новые смартфоны без привычных аксессуаров.

Специалисты предположили, что решение связано с защитой окружающей среды, так как кожа имеет относительно высокий углеродный след. Также владельцы устройств были вынуждены приобретать чехлы под каждый новый iPhone, так как они подходили только к определенным моделям.

Со слов инсайдеров следует, что Apple отказалась от кожи в чехлах, так как готовится представить новый премиальный материал. Среди прочих таким материалом называют синтетическую кожу на основе винила, которая используется для обивки кресел в автомобилях премиум-класса. В заключение журналисты отметили, что кожаные чехлы являются высокомаржинальным продуктом — стоимость подобных аксессуаров доходит до 129 долларов, или около 12 тысяч рублей.