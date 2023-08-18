NVIDIA уличили в продаже ИИ-чипов на 1000% дороже себестоимости

Компания NVIDIA стала объектом обсуждения после того, как было выявлено, что она продаёт свои специализированные ИИ-ускорители H100 с наценкой до 1000%.

© Unsplash

Эти данные были предоставлены журналистом Тэ Кимом из Barron, который опирался на анализ консалтинговой компании Raymond James.

Согласно имеющейся информации, средняя розничная стоимость ускорителя NVIDIA H100 колеблется между $25–30 тыс, в то время как себестоимость компонентов, включая графический процессор и другие элементы, составляет всего $3320.

Однако стоит учесть, что в эту стоимость не включены затраты на разработку, зарплату инженеров, производство и логистику.