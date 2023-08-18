Microsoft 21 сентября проведет презентацию в Нью-Йорке
Microsoft планирует провести "специальное мероприятие" 21 сентября в Нью-Йорке. Соответствующие приглашения уже получили некоторые представители СМИ.
Вероятно, речь идет о презентации Surface, которую корпорация традиционно организовывает в сентябре или октябре, пишет The Verge.
Отмечается, что в рамках мероприятия Microsoft может представить свои новые продукты семейства Surface: в частности, ноутбуки Surface Laptop Studio 2 и Surface Laptop Go 3, а также планшетный компьютер Surface Go 4. Что касается модели Laptop Studio 2, то, по данным источника издания, он будет поставляться в мощным графическим ускорителем, новейшими процессорами Intel и разнообразным набором интерфейсов, а Go 4 - с процессорами Intel 12-го поколения.
Кроме того, в ходе "специального мероприятия" могут быть раскрыты и подробности следующего обновления Windows 11, выход которого запланирован на сентябрь.
Напомним, ранее Xiaomi в рамках презентации Xiaomi Launch August 2023 представила новый флагманский планшет Xiaomi Pad 6 Max.