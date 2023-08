Microsoft 21 сентября проведет презентацию в Нью-Йорке

Вероятно, речь идет о презентации Surface, которую корпорация традиционно организовывает в сентябре или октябре, пишет The Verge.

Отмечается, что в рамках мероприятия Microsoft может представить свои новые продукты семейства Surface: в частности, ноутбуки Surface Laptop Studio 2 и Surface Laptop Go 3, а также планшетный компьютер Surface Go 4. Что касается модели Laptop Studio 2, то, по данным источника издания, он будет поставляться в мощным графическим ускорителем, новейшими процессорами Intel и разнообразным набором интерфейсов, а Go 4 - с процессорами Intel 12-го поколения.