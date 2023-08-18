Samsung начала продажи компактного проектора

Ещё в начале года Samsung представила второе поколение портативного проектора — Freestyle Gen 2.

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Несмотря на улучшенные характеристики и новые функции, устройство вызывает вопросы по соотношению цена-качество. На выставке CES 2023 компания показала обновлённую версию девайса, которая отличается от первоначальной модели благодаря новейшему программному обеспечению для телевизоров Samsung.

Это ПО даёт пользователям доступ к Gaming Hub и различным облачным игровым сервисам, например, Xbox и NVIDIA.

Кроме того, Samsung продемонстрировала функцию умного сглаживания краёв, которая позволяет объединить два проектора Freestyle для создания огромного изображения в 150 дюймов. Однако, похоже, что эта функция не работает так, как ожидалось, и была исключена из разработки.