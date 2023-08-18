Ученые нашли микропластик в морском воздухе по всей планете

Микропластик, который мы часто ассоциируем с загрязнением мировых океанов, теперь обнаружен даже в самых отдалённых уголках планеты — в арктическом воздухе.

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Недавние исследования, проведённые командой учёных из Германии и Норвегии, показали, что микропластик присутствует в воздухе над морем на расстоянии тысяч миль от суши.

Исследователи взяли пробы воздуха вдоль норвежского побережья и в отдалённых районах Арктики. Используя специализированное оборудование на научном судне, они измеряли частицы пластика на высоте 12 метров над поверхностью моря.

Результаты, опубликованные в Nature Communications, показали, что микропластик распространён повсеместно, даже в самых изолированных полярных регионах планеты.