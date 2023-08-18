В Роскомнадзоре связали рост утечек с блокировкой американских соцсетей

«Атаки на персональные данные на сегодняшний день имеют, наверное, самые серьезные последствия, потому что эти данные неотъемлемы от человека и, попав в дурные руки, они могут использоваться против человека достаточно долго. Как они используются сегодня? Это, очевидно, и манипуляция людьми, и в итоге попытки манипуляции обществом. Это может быть и вербовка людей, и, как следствие, уже совершение противоправных общественно опасных деяний в офлайне».