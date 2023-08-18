Иностранный VPN-cервис объявил о поиске тестировщиков в России

Сервис X—VPN, принадлежащий гонконгской компании Free Connected Limited, предложил российским пользователям Сети принять участие в его оплачиваемом тестировании, сообщает РБК. Сервис ищет тестировщиков в Москве и Санкт-Петербурге в целях оптимизации работы в регионе.

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В числе требований к соискателям указано наличие компьютера и стабильного широкополосного доступа в интернет. Тестировщикам сервис предоставит премиум-доступ. Оплата вознаграждения почасовая, его сумма обсуждаема.

VPN-сервисы позволяют создавать защищенные соединения между устройствами. Это позволяет обходить локальные ограничения на доступ к тем или иным ресурсам, а также сохранять конфиденциальность в Сети. Российские пользователи начали активно скачивать подобные сервисы после начала военной операции на Украине.