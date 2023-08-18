CDC: В США отслеживают сильно мутировавшую линию вируса, вызывающего COVID-19

Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) США заявили в четверг, 17 августа, что отслеживают новую, сильно мутировавшую линию вируса, вызывающую COVID-19 после того, как эксперты обнаружили случай сильно мутировавшего штамма в Мичигане.

Мутация получила название BA.2.86 и была обнаружена в США, Дании и Израиле, говорится в сообщении CDC на платформе обмена сообщениями X, ранее известной, как Twitter (сервис заблокирован в РФ). "В настоящее время ученые работают над тем, чтобы больше узнать о недавно выявленной линии передачи, и мы будем делиться дополнительной информацией по мере ее появления", - сообщила CBS News пресс-секретарь CDC Кэтлин Конли.

Всемирная организация здравоохранения объявила, что классифицировала BA.2.86 как "вариант, находящийся под наблюдением" из-за большого количества мутаций. Быстрая эскалация этого штамма в категорию "вариант, находящийся под наблюдением" ВОЗ является необычной. Во всем мире было зафиксировано всего четыре случая этого варианта. Вирустрекеры официально обозначили штамм как BA.2.86 менее суток назад.

Пока рано говорить, будет ли этот вариант более опасным, чем циркулирующие в настоящее время штаммы вируса. Агентство ООН заявило, что необходимо больше данных, чтобы понять угрозу, которую может представлять BA.2.86, но оно ускорило классификацию из-за огромного количества мутаций.