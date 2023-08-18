В Якутии обнаружены останки уникальных древних животных

В Якутии палеонтологи нашли останки уникальных древних животных
Экспедиция Академии наук Республики Саха (Якутия) обнаружила в районе реки Хонду Чурапчинского улуса останки древних животных, сообщили в пресс-службе регионального правительства.
Среди найденного - кости носорога, волка, бизона, антилопы, рыси, мамонта, дикого оленя и других представителей фауны, обитавших на этой территории.
Научный сотрудник палеонтологического института имени А.А. Борисяка РАН (г. Москва) Александр Лавров отметил, что некоторые элементы останков свидетельствуют о том, что животные жили раньше периода позднего плейстоцена.
"Например, бобра и рыси здесь, в средней Якутии, никогда не находили, мы первые нашли. Еще имеются такие обломки, о которых пока боимся говорить, но, похоже, здесь также нашли антилопу, жившую в теплом климате до ледниковой эпохи", - поделился ученый.
Исследователь-инженер отдела мамонтовой фауны Академии наук Якутии Иннокентий Павлов добавил, что обнаружено много костей представителей семейства мышиных. А ведущий сотрудник отдела археологии каменного века северного отделения Института археологии и этнографии РАН (г. Новосибирск) Александра Кандыба сообщил, что в дальнейшем ученые рассчитывают найти жилище и останки древнего человека.
"Здесь наверняка есть место, где он жил. Дополнительными доказательствами тому является найденный подъемный материал - каменное орудие, сделанное древним человеком, костяной очеп и часть костей", - сказал он.