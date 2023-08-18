В Якутии обнаружены останки уникальных древних животных

"Например, бобра и рыси здесь, в средней Якутии, никогда не находили, мы первые нашли. Еще имеются такие обломки, о которых пока боимся говорить, но, похоже, здесь также нашли антилопу, жившую в теплом климате до ледниковой эпохи", - поделился ученый.