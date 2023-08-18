Специалисты МЧС РФ разработали требования пожарной безопасности к АЗС с водородом

Специалисты МЧС России разработали новые требования пожарной безопасности к автомобильным заправочным станциям (АЗС) с учетом использования на них водородного топлива. Об этом сообщает РИА Новости.

В пояснительной записке к документу отмечается, что создание документа вызвано необходимостью развития транспортной инфраструктуры, в том числе топливозаправочной, для машин, заправляемых водородом как перспективным видом топлива. ВНИИПО сообщает, что замечания и предложения относительно правил использования таких заправок будут приниматься до 1 сентября 2023 года. 15 августа сообщалось, что генеральный прокурор РФ Игорь Краснов поручил проверить законность установки в Дагестане автозаправочных станций после ЧП на автозаправке на окраине Махачкалы.