Владельцы флагманских Xiaomi 13 и 13 Pro начали получать MIUI на Android 14

Ожидается, что стабильная версия Android 14 будет выпущена до конца августа. В связи с этим производители начали рассылать свои публичные бета-программы обновления.

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Xiaomi же и вовсе стала одной из первых китайских компаний, которая начала эту инициативу наряду с Oppo.

В рамках первой партии, компания включила в программу только два устройства — флагманские Xiaomi 13 и Xiaomi 13 Pro.

При этом зарегистрироваться в публичном бета-тестировании могут все желающие. А уже из их числа компания выберет тех, кому посчастливится попробовать апдейт первым.