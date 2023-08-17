В России начали производство отечественных медиахабов

В Калининградской области началась организация российских медиахабов

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Компания GS Group начала производство российских медиахабов «Селигер» в Калининградской области. Они используют отечественные технологии и созданы для просмотра и хранения цифрового контента. Этот проект получил поддержку Минпромторга.

GS Group выиграла конкурс на разработку российской мультисервисной цифровой платформы, который проводился в 2020 году. Помимо медиахабов, компания разрабатывает контролёр умного дома и сетевой маршрутизатор. Все эти устройства должны быть готовы к лету 2025 года, и предполагается выпустить более 500 000 единиц.

Проект обойдётся в 1,25 млрд рублей, причём субсидия от Минпромторга покроет значительную часть расходов. Замминистра промышленности и торговли России Василий Шпак подчеркнул важность этой инициативы. Медиахабы позволят людям принимать, смотреть и сохранять цифровой контент.