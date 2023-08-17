Apple предупредила пользователей об опасности сна рядом с iPhone
Группа поддержки Apple на сайте корпорации выпустила предупреждение о безопасности, к которому владельцам iPhone не следует относиться легкомысленно.
Технический гигант предостерегает от, казалось бы, безобидной, но потенциально опасной практики: зарядки iPhone во время сна. В компании уверяют, что в таком случае существуют реальные угрозы личной безопасности.
Основной риск связан с перегревом, особенно, если телефон закрыт одеялом, одеждой или даже телом. При длительной зарядке, в том числе на ночь, iPhone может сильно нагреться и в некоторых случаях загореться. Apple рекомендует обеспечить достаточный поток воздуха вокруг устройства во время зарядки, чтобы снизить этот риск.
Помимо перегрева, Apple также указывает на опасность использования неоригинальных сторонних зарядных устройств. Эти аксессуары, хотя и менее дорогие, могут не соответствовать строгим стандартам безопасности Apple, что повышает вероятность перегрева, поражения электрическим током и даже возгорания. Однако не следует полностью исключать зарядные устройства других марок, кроме тех, которые предлагает Apple. Просто нужно убедиться, что они соответствуют стандартам безопасности вашего устройства, отмечается в сообщении.