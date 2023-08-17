Apple предупредила пользователей об опасности сна рядом с iPhone

Группа поддержки Apple на сайте корпорации выпустила предупреждение о безопасности, к которому владельцам iPhone не следует относиться легкомысленно.

Технический гигант предостерегает от, казалось бы, безобидной, но потенциально опасной практики: зарядки iPhone во время сна. В компании уверяют, что в таком случае существуют реальные угрозы личной безопасности.

Основной риск связан с перегревом, особенно, если телефон закрыт одеялом, одеждой или даже телом. При длительной зарядке, в том числе на ночь, iPhone может сильно нагреться и в некоторых случаях загореться. Apple рекомендует обеспечить достаточный поток воздуха вокруг устройства во время зарядки, чтобы снизить этот риск.