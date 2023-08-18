Я хочу взять питомца из приюта. Что мне нужно знать?

19 августа — Международный день бездомных животных. Как обрести четвероногого друга и избежать неприятных сюрпризов? Что ответственный хозяин должен знать о своем питомце?

В какой приют мне обратиться?

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Приютов сейчас много, особенно в крупных городах. Условия жизни у животных в них почти везде примерно одинаковые. Собаки живут в открытых вольерах с утепленными будками, кошки — в теплых помещениях, по 10–15 в комнате, питаются сухим кормом.

В приютах обычно есть наемные работники, штатные ветеринары и волонтеры. Сотрудники отвечают за уборку помещений и первичный уход за животными. Волонтеры водят собак на прогулку, играют с ними, стараются социализировать. Они же занимаются пристройством четвероногих. В некоторых приютах кошек тоже выгуливают, но только в теплое время года. К сожалению, волонтеров всегда меньше, чем собак и кошек, поэтому человеческой заботы четвероногим очень не хватает.

Прежде чем звонить в приют, почитайте комментарии в социальных сетях и на сайте организации. Тревожный знак — если сотрудники утаивают информацию о животном или не могут ничего о нем рассказать.

Животных в приютах отдают бесплатно. Если с вас требуют деньги — повод серьезно задуматься.

Я немного боюсь брать животное из приюта. Вдруг оно чем-то болеет?

И в государственных, и в частных приютах животные должны проходить ряд необходимых медицинских процедур. После отлова собаку или кошку помещают в отдельную комнату на карантин. Животное осматривает врач, ему делают прививки от бешенства и вирусных заболеваний, избавляют от паразитов. По возможности стерилизуют или кастрируют. Если зверю требуется серьезная операция, волонтеры могут привлечь специалистов из ветеринарной клиники.

На благотворительные выставки и фестивали обычно попадают только те животные, которым уже сделали все необходимые процедуры.

Не надо бояться, что животное болеет, надо узнать все о состоянии его здоровья. Ветеринарный врач Андрей Пашкевич рассказывает, что чаще всего проблемы с питомцем возникают из-за недостатка информации. Потенциальный хозяин должен узнать как можно больше о медицинской истории своего будущего друга. Не надо верить никому на слово — у всех животных в приюте должны быть документы.

"Болела? Не болела? Если производились обработки от блох и глистов — когда, какими препаратами? То же касается прививок. Все это должно быть в документах. Либо это должна быть выписка, либо паспорт с наклейкой, печатью клиники и подписью врача", — предупреждает ветеринар.

Как выбрать питомца?

Андрей Пашкевич напоминает, что питомца проще воспитать "с нуля", поэтому неопытным хозяевам рекомендует брать щенков и котят. Если животное взрослое, необходимо узнать, каким образом оно попало в приют. Прошлое может повлиять на привычки и поведение питомца. "Если собака уже жила на улице, приучить ее к квартире будет сложнее. Такую собаку лучше брать на дачу или в частный дом", — рассказывает ветеринарный врач.

Чаще всего люди приезжают в приют, уже понимая, с какой собакой они хотят познакомиться. Увидели листовки или фотографии в интернете и влюбились. Если животное ответило вам взаимностью сразу — прекрасно! Если нет — не торопитесь с выводами. Многим четвероногим, особенно тем, кого уже когда-то бросили, может понадобиться время, чтобы проникнуться к вам доверием.

"Нужно познакомиться с собакой, с волонтерами, чтобы они рассказали о характере животного. Желательно приезжать не один раз, чтобы понять, что ты действительно хочешь именно эту собаку", — советует Елена Салтыкова, успевшая побывать в Кожуховском приюте и в роли волонтера, и в роли руководителя.

Если у вас уже есть любимец, можно приехать в приют вместе с ним, чтобы избежать неприятных сюрпризов. Если дома у вас мальчик — из приюта лучше взять девочку, и наоборот. Также важно узнать, как животное реагирует на детей, и удостовериться, нет ли у членов семьи аллергии.

Мне могут отказать?

Да, могут. Но такие случаи довольно редки.

"Тут нет писаных правил. Люди стремятся пристроить животных в лучшие условия, в квартиру. Если животное хотят отправить в будку и посадить на цепь, то возникают сомнения. Если у человека был опыт содержания, а все собаки непонятно куда делись, умерли непонятно от чего — тоже. Есть черные списки в интернете мобильных телефонов людей, которые издеваются над животными. Можно человека пробить в соцсетях", — рассказывает Елена Салтыкова о возможных причинах отказа.

В московских государственных приютах вам могут отказать, если у вас нет регистрации или собственного жилья. К одиноким пожилым людям и семьям с младенцами в приютах тоже относятся с осторожностью. Иногда сотрудники или волонтеры просят показать квартиру, могут захотеть пообщаться с вашей семьей и соседями.

Когда вы докажете, что сможете заботиться о питомце и обеспечить ему достойные условия жизни, приют заключит с вами договор об ответственном содержании.

Что нужно приобрести?

"Все элементарно. Не надо ничего сверхъестественного. Главное — любовь и забота", — говорит Елена Салтыкова.

Любому питомцу нужен запас корма, миски (для еды и воды), лежанка и игрушки, адресник с вашим номером телефона. Скорее всего, вам следует приобрести еще и впитывающие пеленки — если животное не приучено к лотку или выгулу.

Если у вас дома вот-вот появится пес, не забудьте о наморднике, поводке, шлейке и ошейнике.

Кошкам нужны переноска, лоток и наполнитель для него, а еще удобная когтеточка. Не забудьте поставить сетки на окна и убрать с пола провода, чтобы кот не решил поточить о них зубы и не пострадал, а вы не остались без связи. Ваше жилье должно стать безопасным для нового члена семьи.

На благотворительных фестивалях и в некоторых приютах хозяевам и их новым друзьям зачастую делают подарки. Так что пару игрушек, ошейник и поводок вы, вполне возможно, привезете домой вместе с питомцем.

Ура, у меня есть питомец! Что дальше?

Важно помнить, что переезд из приюта в семью — серьезное испытание для любого животного. Адаптация к новым условиям займет какое-то время. Какое — зависит от характера животного и вашей помощи. Сотрудники и волонтеры приюта могут подсказать, как правильно вести себя с новым любимцем. Они же могут направить вас к кинологу или любому другому специалисту.

"Если берете собаку, пусть это будут выходные, чтобы вы хотя бы несколько дней провели вместе", — советует Елена Салтыкова. Первое время пса лучше не оставлять в квартире одного, чтобы дать ему возможность привыкнуть к вам и к квартире. Гулять тоже лучше по одному и тому же маршруту, причем в тихом месте, где собаку ничто не напугает.

Еще один фактор стресса — знакомство с другими домашними животными. Двух собак лучше в первый раз сводить на нейтральной территории, в парке или сквере, чтобы в случае конфликта их можно было легко разнять.

Чтобы подружить кошку с собакой, запаситесь терпением. Животных необходимо развести по разным комнатам и для начала постепенно приучать к запаху друг друга. Например, погладить кота и дать собаке понюхать ладонь. И только когда животные поймут, что теперь им придется жить на одной территории, их можно представить друг другу.

Даже если при вас животные не ссорятся, оставлять их наедине первое время не стоит.

Нового друга надо обязательно показать ветеринару. Даже если в ветеринарном паспорте написано, что все нужные прививки сделаны и животное здорово.

Если у вас возникнут трудности, обратиться за помощью можно к волонтеру, который работал с вашим животным, или к специалисту — кинологу или зоопсихологу.

Но если решить проблему не удается и вы исчерпали все возможные ресурсы, вы имеете право привезти кошку или собаку обратно в приют. Главное — чтобы животное ни в коем случае не оказалось на улице.

А чем я могу помочь приюту?

Обычно приюты рады любой помощи. Корма, игрушек, пеленок и лежанок всегда не хватает. Многие приюты выкладывают на своих сайтах или в группах в социальных сетях список необходимых животным медикаментов, которые они готовы принять в дар.

Но чтобы помочь, не обязательно тратить деньги. Иногда в приютах просят помочь организовать фотосессию, чтобы животное могло найти хозяина, иногда — погулять с собакой.