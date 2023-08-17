Эксперт назвал риски применения бюджетных роботов-пылесосов

Современные бытовые приборы могут следить за своими хозяевами, подслушивать их, фотографировать, заявил техноблогер Павел Трухачев. Так, добавил он, бюджетные роботы-пылесосы, оснащенные камерами, могут отправлять фотографии в облачное хранилище, пишет портал «Подмосковье сегодня».

Трухачев отметил, что большинство компаний-производителей устанавливают на свою технику лазерные лидары (дальномеры) или инфракрасные датчики.

Вместе с тем, заметил он, ряд фирм производит недорогие модели пылесосов с камерами для прокладки зоны уборки.

Уточняется, что фотографии нужны для того, что улучшить процесс уборки, внести улучшения в последующие приборы.