Добавлена новая функция в Windows 11

Пользователям Windows 11 от Microsoft разрешили удалять больше предустановленных приложений из операционной системы. Об этом сообщает The Verge.

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Пока возможность доступна пользователям одной из тестовых сборок Windows 11 по программе предварительной оценки Windows Insider.

Теперь пользователи смогут удалить такие стандартные приложения, как «Камера», Cortana, «Фотографии», «Люди», а также клиент для подключения к удаленным рабочим столам (Remote Desktop).

Ожидается, что в ближайшие недели функция станет доступна для всех пользователей Windows 11. Большинство из этих приложений невелики по объему, однако возможность позволит экономить пространство в списке приложений, уточнили в The Verge.