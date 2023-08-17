$93.75-2.96102.18-3.48

Добавлена новая функция в Windows 11

Пользователям Windows 11 от Microsoft разрешили удалять больше предустановленных приложений из операционной системы. Об этом сообщает The Verge.

Добавлена новая функция в Windows 11
©  Газета.ru

Пока возможность доступна пользователям одной из тестовых сборок Windows 11 по программе предварительной оценки Windows Insider.

Теперь пользователи смогут удалить такие стандартные приложения, как «Камера», Cortana, «Фотографии», «Люди», а также клиент для подключения к удаленным рабочим столам (Remote Desktop).

Ожидается, что в ближайшие недели функция станет доступна для всех пользователей Windows 11. Большинство из этих приложений невелики по объему, однако возможность позволит экономить пространство в списке приложений, уточнили в The Verge.

По версии издания, следующее крупное обновление для Windows 11 выйдет в сентябре. Именно тогда, по данным The Verge, возможность удаления стандартных приложений добавят для всех пользователей ОС от Microsoft. Также в сентябрьском обновлении появится встроенная поддержка файлов RAR и 7-Zip.

Главные новости
Больше новостей
Газета.Ru: главные новости