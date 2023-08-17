MEGABOOK S1 — новая флагманская линейка ноутбуков TECNO

Бренд смартфонов и умных устройств TECNO анонсировал старт продаж новой премиальной серии ноутбуков MEGABOOK S1, а также сразу нескольких новых версий MEGABOOK T1.

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TECNO MEGABOOK S1 может стать эффективным инструментом для тех, кто использует ноутбук для работы и творчества каждый день.

Технологичность и легкость в одном устройстве

TECNO MEGABOOK S1 — один из самых легких ноутбуков на рынке. Его вес составляет всего 1.35 кг, а толщина — 13.5 мм, что позволяет с легкостью взять ноутбук с собой в поездку.

MEGABOOK S1 — не только элегантный и портативный, но и технологичный гаджет. Цельнометаллический корпус изготовлен из магниевого сплава с пятислойным напылением наноматериалов по специальной технологии Iceless Craft. Каждый ноутбук прошел 30 этапов обработки, благодаря чему поверхность устойчива к отпечаткам и приятна на ощупь.

Флагманский экран для безграничного обзора

TECNO MEGABOOK S1 оснащен большим экраном с диагональю 15.6” и с соотношением сторон 16:10, который занимает 90% площади по отношению к корпусу. Это делает дисплей MEGABOOK S1 практически безрамочным.

Экран выделяется сверхчетким разрешением 3.2К (3200 x 2000 пикселей), что обеспечивает превосходную детализацию, а высокая частота обновления 120 Гц — максимально плавное изображение.

Благодаря яркости 450 нит с умной регулировкой DC Dimming пользоваться ноутбуком комфортно и днем, и ночью. Поддержка 100% цветовой гаммы sRGB обеспечивает высокую точность отображения цветов и богатую палитру красок, а сертификация TÜV Eye Comfort гарантирует отсутствие вреда для глаз. Все это делает MEGABOOK S1 идеальным устройством для всех, кто работает с визуальным контентом.

TECNO

Мощность и плавность для самых сложных решений

Производительность в MEGABOOK S1 обеспечивает мощный процессор 12 поколения Intel Core i7-1260P с двухканальной оперативной памятью 16 Гб и SSD-накопителем 1 Тб. Процессор также оснащен технологией Turbo Boost с разгоном до 4.7 ГГц. Чипсет способен справиться практически с любыми задачами, быстро открывать тяжелые файлы и обеспечить плавную работу в требовательных приложениях. Пользователям также будет доступна младшая версия MEGABOOK S1 с процессором Intel Core™ i5-1240P, внутренней памятью 512 Гб SSD и оперативной 8 Гб.

Благодаря системе охлаждения Ice Storm MEGABOOK S1 не перегревается даже при использовании требовательных программ. Система представляет собой два мощных кулера и большую испарительную камеру. При этом модуль охлаждения сверхтонкий и не прибавляет толщины устройству. Мощность системы может увеличиваться до 35 Вт при полной нагрузке компьютера, эффективность циркуляции воздуха составила 160%, а общая оценка эффективности охлаждения — более 126% по сравнению с предыдущими моделями ноутбуков.

TECNO

Улучшенный пользовательский опыт

MEGABOOK S1 позволит не беспокоиться о мелочах и полноценно погрузиться в творческие и рабочие задачи благодаря емкому аккумулятору 70 Вт ч. По данным лаборатории TECNO, MEGABOOK S1 может работать около 13 часов от одного заряда. В комплекте с ноутбуком идет зарядное устройство типа GaN мощностью 65 Вт, которое позволяет зарядить ноутбук на 40% быстрее по сравнению с предыдущими моделями. Зарядка стала на 50% компактнее предыдущих, что добавляет удобства и позволяет носить ее с собой даже в кармане.

MEGABOOK S1 оснащен аудиосистемой TECNO VOC Plus с шестью динамиками и двумя микрофонами. Четыре низкочастотных и два высокочастотных встроенных динамика с поддержкой объемного звука DTS:X создают полноценную звуковую картину с эффектом кинотеатра независимо от того, смотрите ли вы фильм или проводите онлайн-встречу. Два направленных микрофона с умным шумоподавлением точно ловят человеческий голос в радиусе 6 метров и отсекают фоновые шумы, чтобы собеседники четко слышали каждое ваше слово.

TECNO

MEGABOOK S1 имеет множество удобных для пользователя деталей, повышающих класс устройства до премиального уровня. Кнопка включения одновременно выполняет функцию безопасности, поскольку в нее встроен сканер отпечатка пальца. Широкая сенсорная панель позволяет с легкостью управлять ноутбуком без использования мыши. Клавиатура с мягкой подсветкой поможет комфортно использовать устройство в темноте.

Максимум комфорта с TECNO OneLeap

TECNO OneLeap – это способ беспроводного соединения ноутбука и смартфона с помощью NFC в рамках экосистемы TECNO. На данный момент функция поддерживается смартфонами серии PHANTOM V Fold.

Дублирование экрана смартфона на большом дисплее ноутбука позволяет облегчить процесс управления данными, а также упростить и ускорить передачу файлов между устройствами.

TECNO

MEGABOOK T1 2023: еще компактнее и быстрее

Базовая линейка ноутбуков TECNO MEGABOOK T1 получила сразу несколько обновлений.

Модель T1 2023 года с диагональю экрана 15.6” имеет три варианта чипсетов на выбор: процессор 11 поколения Intel Core™ i5-1155G7, а также две версии процессоров AMD Ryzen 7 5800U и Ryzen 5 5560U.

Независимо от процессора, новая модель MEGABOOK T1 15.6” оснащена SSD-накопителем на 512 Гб, оперативной памятью 16 Гб и емким аккумулятором 70 Вт ч.

Также представлена новая модель MEGABOOK T1 с более компактной диагональю экрана 14”. Ноутбук также оснащен процессором 11 поколения Intel Core™ i5-1155G7, накопителем SSD объемом 512 Гб, оперативной памятью 16 Гб и еще более энергоемким аккумулятором 75 Вт ч.

Все версии ноутбуков MEGABOOK T1 2023 года имеют в комплекте компактное и быстрое зарядное устройство типа GaN мощностью 65 Вт.

Новинки доступны российским пользователям в магазинах DNS, а в ближайшее время новые модели можно будет приобрести в М.Видео, Ситилинк и официальном магазине TECNO на OZON.

MEGABOOK S1 i5 16 Гб + 512 Гб доступен по рекомендованной розничной цене 99 990 рублей, MEGABOOK S1 i7 16 Гб + 1T — за 119 000 рублей. Стоимость MEGABOOK T1 14” — от 54 990 рублей, MEGABOOK T1 15.6” с процессором Intel Core™ i5-1155G7 — от 57 990 рублей, с процессором AMD Ryzen от 53 990 рублей.

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