Роботы-гуманоиды могут стать повседневностью уже через 10 лет

На всемирной выставке робототехники в Пекине китайская компания EXrobots представила ряд разработок — антропоморфных, то есть очень похожих на человека, роботов. Глава компании Ли Боян спрогнозировал, что уже через 10 лет в дома людей в качестве повседневных помощников в быту войдут такие роботы, почти неотличимые от человека.

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Системы разработки EXrobots могут повторять миску человека, который с ними общается, их можно использовать в различных отраслях — от производства до образования и развлечений. Компания представила робота-профессора, робота-каллиграфа в традиционной китайской одежде, робота-конферансье и другие модели.

Машины могут выражать подобные человеческим эмоции, разговаривать, вести целенаправленный диалог. У робота, который умеет повторять человеческую мимику, 140 подвижных частей лица.