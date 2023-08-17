Российский бюджетный смартфон будет стоить 40 тыс рублей

В 2023 году на российском рынке появится новый бюджетный смартфон с объёмом встроенной памяти 128 ГБ и ценой в 40 тыс рублей.

Ожидается, что устройство получит 6,7-дюймовый экран, 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ внутреннего накопителя. Основная камера будет 50-мегапиксельной, а ёмкость аккумулятора составит 5000 мАч.

Из прочего стоит отметить слот под две симки, сканер отпечатка пальцев, Wi-Fi, NFC и Bluetooth.

Хабр

Отметим, что новинка, названная Р-ФОН, будет работать на базе отечественной операционной системы Rosa Mobile, построенной на базе Linux. Обычные пользователи смогут купить смартфон уже в 2023 году, а бизнес — в 2024-м.