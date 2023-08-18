Маск заявил об удалении функции блокировки пользователей в соцсети X

Функция блокировки в социальной сети X (ранее Twitter, заблокирована в России) для пользователей будет удалена, заявил американский миллиардер и владелец сети Илон Маск.

Маск в своем аккаунте написал, что функции блокировки пользователей больше не будет, поскольку она не имеет смысла, передает РИА «Новости».

Его сообщение было опубликовано в ответ на сообщение от аккаунта «Tesla Owners Silicon Valley», в котором задавался вопрос, почему пользователи попросту не используют функцию отключения звука вместо блокировки.