Маск заявил об удалении функции блокировки пользователей в соцсети X
Функция блокировки в социальной сети X (ранее Twitter, заблокирована в России) для пользователей будет удалена, заявил американский миллиардер и владелец сети Илон Маск.
Маск в своем аккаунте написал, что функции блокировки пользователей больше не будет, поскольку она не имеет смысла, передает РИА «Новости».
Его сообщение было опубликовано в ответ на сообщение от аккаунта «Tesla Owners Silicon Valley», в котором задавался вопрос, почему пользователи попросту не используют функцию отключения звука вместо блокировки.
Ранее Маск сообщил, что публикации в Twitter после переименования социальной сети в X будут называться не «твитами», а «иксами». Кроме того, по его словам, в соцсети в скором времени будет доступен только темный режим.