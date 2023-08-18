Обновление Windows 11 ускорило работу SSD и сломало антивирус

Августовское обновление Windows 11 устранило проблему, замедляющую SSD-накопители пользователей, однако оно также сломало встроенный антивирус Microsoft Defender. Об этом сообщает портал Windows Latest.

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Отмечается, что ускорение SSD заметили пользователи после установки патча. Сама компания не упомянула об этом факте в официальном описании обновления несмотря на многочисленные жалобы пользователей о замедлении накопителей в прошлом.

Вместе с тем отмечается, что некоторые пользователи не могут установить патч, тогда как у других обновление приводит к зависанию системы. Кроме того, некоторые пользователи сообщают, что после обновления перестал работать встроенный антивирус Microsoft Defender. Теперь при открытии приложения они сталкиваются с ошибкой «Невозможно войти в Microsoft Defender».