Обновление Windows 11 ускорило работу SSD и сломало антивирус

Августовское обновление Windows 11 устранило проблему, замедляющую SSD-накопители пользователей, однако оно также сломало встроенный антивирус Microsoft Defender. Об этом сообщает портал Windows Latest.
Отмечается, что ускорение SSD заметили пользователи после установки патча. Сама компания не упомянула об этом факте в официальном описании обновления несмотря на многочисленные жалобы пользователей о замедлении накопителей в прошлом.
Вместе с тем отмечается, что некоторые пользователи не могут установить патч, тогда как у других обновление приводит к зависанию системы. Кроме того, некоторые пользователи сообщают, что после обновления перестал работать встроенный антивирус Microsoft Defender. Теперь при открытии приложения они сталкиваются с ошибкой «Невозможно войти в Microsoft Defender».
Компания пока не подтвердила эти проблемы, но представитель технической поддержки Microsoft заявил журналистам, что компания в курсе ситуации, и работа антивируса будет исправлена в одном из следующих обновлений. Официальных комментариев от самой Microsoft не поступало.