Apple может стать лидером по продажам смартфонов в 2023 году

Согласно Counterpoint Research, из-за замедления продаж смартфонов 2023 год может стать годом самых низких продаж за десятилетие. Ожидается, что поставки смартфонов в нынешнем году сократятся на 6% в годовом исчислении, до 1,15 миллиарда устройств. А это самый низкий показатель за последние 10 лет.

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Как сообщил старший аналитик Counterpoint Research Карн Чаухан, на пике продажи смартфонов в Китае составляли в среднем 450 млн устройств в год. В 2022 году продажи сократились до 270 млн, что стало основной причиной падения глобальных продаж. Ситуация в Северной Америке ненамного лучше: текущие тенденции указывают на потенциальное двузначное падение продаж за год.

Падение спроса на смартфоны затронуло всех основных игроков рынка, но самые значительные падения испытали Apple и Samsung. Поставки смартфонов Apple упали на 4% в годовом исчислении, при этом технологический гигант продал 97,7 млн iPhone в первой половине 2023 года.

В то же время Samsung столкнулась с падением на 16%, отгрузив 114 млн смартфонов за тот же период. Эксперты считают, что этот спад может ознаменовать новую эру для Apple как устойчивого премиального рынка, что потенциально позволит им впервые стать мировым лидером по годовым поставкам.