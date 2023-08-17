Магнитные бури сегодня, 17 августа: прогноз геомагнитной обстановки

Пятна на солнце вовсе не пятна, а вспышки, которые могут серьезно повлиять на геомагнитный фон земли.

© ESA/NASA/Soho

Прогноз геомагнитной обстановки на 16 августа – в материале «Рамблера».

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Геомагнитный фон 17 августа 2023 года

Сегодня ожидается магнитная буря интенсивностью в 4 бала, правда продлится она недолго – всего три часа.

Метеочувствительные люди ее могут даже не заметить, если проведут это время во сне – с 3:00 до 6:00 по московскому времени. Затем интенсивность магнитной бури будет ослабевать и к 15 часам по московскому времени составит 3 балла. После этого интенсивность снизится до двух баллов, но к 21 часу вновь поднимется до 3 баллов.

Чем опасны магнитные бури для людей

Некоторые исследования подтверждают, что возмущение геомагнитного фона Земли может влиять на людей, их обычно называют метеочувствительными. Иногда бывает так, что человек даже не догадывается о своей особенности, а находит другие причины, чтобы объяснить ухудшение своего самочувствия.

Действительно могут страдать нервная и сердечно-сосудистая системы: повышается или наоборот снижается давление, появляется головная боль, может кружится голова и в целом ощущаться общее недомогание и высокая утомляемость.

Как подготовиться к магнитной буре и пережить ее без особых проблем

В основе всего – профилактика. Для крепкого, сильного организма геомагнитные бури не станут серьезным испытанием. Что для этого нужно сделать?