Магнитные бури сегодня, 17 августа: прогноз геомагнитной обстановки
Пятна на солнце вовсе не пятна, а вспышки, которые могут серьезно повлиять на геомагнитный фон земли.
Прогноз геомагнитной обстановки на 16 августа – в материале «Рамблера».
Геомагнитный фон 17 августа 2023 года
Сегодня ожидается магнитная буря интенсивностью в 4 бала, правда продлится она недолго – всего три часа.
Метеочувствительные люди ее могут даже не заметить, если проведут это время во сне – с 3:00 до 6:00 по московскому времени. Затем интенсивность магнитной бури будет ослабевать и к 15 часам по московскому времени составит 3 балла. После этого интенсивность снизится до двух баллов, но к 21 часу вновь поднимется до 3 баллов.
Чем опасны магнитные бури для людей
Некоторые исследования подтверждают, что возмущение геомагнитного фона Земли может влиять на людей, их обычно называют метеочувствительными. Иногда бывает так, что человек даже не догадывается о своей особенности, а находит другие причины, чтобы объяснить ухудшение своего самочувствия.
Действительно могут страдать нервная и сердечно-сосудистая системы: повышается или наоборот снижается давление, появляется головная боль, может кружится голова и в целом ощущаться общее недомогание и высокая утомляемость.
Как подготовиться к магнитной буре и пережить ее без особых проблем
В основе всего – профилактика. Для крепкого, сильного организма геомагнитные бури не станут серьезным испытанием. Что для этого нужно сделать?
- Вовремя ложиться спать. Поначалу это сложно, но для человека с интеллектом, как известно, нет ничего невозможного. Придумайте приятный ритуал перед сном, за час до сна не берите в руки гаджеты и не читайте новостей. Мозг вам скажет спасибо. Почитайте книгу или выполните несколько дыхательных упражнений.
- Включить в свое расписание тренировки. Достаточно двух небольших тренировок в неделю, а когда втянетесь, их количество можно увеличить до трех.
- Делать зарядку. Если на тренировки времени нет и не предвидится, делайте зарядку, не обязательно строго по утрам, а в любое удобное время. Даже пять минут ежедневной активности лучше, чем ноль.
- Наладить питание. Больше овощей, достаточное количество белка и жиров – рацион должен сбалансированным.
- Не забывать отдыхать. Большая ошибка – не включать в список ежедневных дел отдых. На это тоже нужно время и лучше его запланировать.