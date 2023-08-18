Samsung выпустит сенсор камеры с разрешением 440 Мп

Камеры ISOCELL с разрешением в 200 Мп долгое время были сильной стороной Samsung, и компания использовала их в своих флагманских смартфонах, включая Galaxy S23 Ultra. Но в планах корейской компании в 2024 году выпустить следующее поколение датчиков камеры с разрешением вплоть до 440 Мп.

© MobiDevices

Как сообщается, Samsung представит три модели датчиков:

ISOCELL HU1 – 440 Мп, размер пикселя не известный;

ISOCELL HP7 – 200 Мп, площадь пикселя 0,6 мкм;

ISOCELL GN6 – 50 Мп, площадь пикселя 1,6 мкм.

Примечательно, что существующие флагманские процессоры не могут удовлетворить потребности сенсоров камер с разрешением до 440 Мп. Следовательно, для новых датчиков, скорее всего, нужно будет использовать SoC следующего поколения с достаточно мощным чипом изображения ISP. Это означает, что продукт, оснащённый камерой на 440 Мп появится на рынке ещё не скоро.