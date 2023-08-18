Samsung выпустит сенсор камеры с разрешением 440 Мп
Камеры ISOCELL с разрешением в 200 Мп долгое время были сильной стороной Samsung, и компания использовала их в своих флагманских смартфонах, включая Galaxy S23 Ultra. Но в планах корейской компании в 2024 году выпустить следующее поколение датчиков камеры с разрешением вплоть до 440 Мп.
Как сообщается, Samsung представит три модели датчиков:
- ISOCELL HU1 – 440 Мп, размер пикселя не известный;
- ISOCELL HP7 – 200 Мп, площадь пикселя 0,6 мкм;
- ISOCELL GN6 – 50 Мп, площадь пикселя 1,6 мкм.
Примечательно, что существующие флагманские процессоры не могут удовлетворить потребности сенсоров камер с разрешением до 440 Мп. Следовательно, для новых датчиков, скорее всего, нужно будет использовать SoC следующего поколения с достаточно мощным чипом изображения ISP. Это означает, что продукт, оснащённый камерой на 440 Мп появится на рынке ещё не скоро.
По словам Revegnus, массовое производства новых датчиков Samsung стартует во второй половине следующего года. А в смартфонах такие камеры появятся только к 2025 году.