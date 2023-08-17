Определена самая богатая видами среда обитания на Земле
Исследователи Федерального управления сельского хозяйства Швейцарии установили, что большая часть жизни на Земле находится в почве — там обитает до 59% (+-15%) всех живых организмов на планете. Исследование было опубликовано в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).
Специалисты проанализировали предыдущие исследования, посвященные изучению биоразнообразия на Земле. Согласно их подсчетам, 88% бактерий, 85% растений и 90% грибков живут в почве. Только около 4% из более 6500 видов млекопитающих живут под землей.
Новая оценка биоразнообразия в два раза выше, чем предполагалось ранее. Однако, по словам ученых, в почве может жить еще больше организмов, так как они не учитывали вирусы.
«Организмы в почве оказывают сильное влияние на баланс нашей планеты: на изменения климата, глобальную продовольственную безопасность и даже на здоровье человека», — заявили авторы.
Ученые надеются провести еще ряд исследований недр Земли. Они уверены, что там может находится множество ранее неизвестных науке видов.
Ранее ученые под дном Тихого океана нашли ранее неизвестную экосистему.