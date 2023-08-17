Обнаружена квазичастица, которая поможет искать сверхпроводники

Группе исследователей во главе с профессором физики Иллинойского университета в Урбан-Шампейне Питером Аббамонте удалось зафиксировать факт существования так называемого «демона Пайнса» - аномальной частицы, которая десятилетиями была теоретической величиной. Об этом сообщает 3DNews.ru со ссылкой на журнал Nature.

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Квазичастица была обнаружена через 67 лет после того, как было предсказано ее существование физиком-теоретиком Дэвидом Пайнсом.

Он утверждал, что электроны в твердом теле способны делать «что-то странное». Обычно они имеют массу и электрический заряд, но ученый пришел к выводу, что электроны могут объединяться, образуя составную частицу, которая является нейтральной, не обладает массой и не взаимодействует со светом.

Эту частицу назвали «демоном».

Физиками была найдена неуловимая квазичастица совершенно случайно – во время изучения рутената стронция.

Рутинные измерения выявили «частицы», которые не были ни поверхностными плазмонами, ни акустическими фононами.

«Моделирование показало, что ученые обнаружили плазмон со свойствами, предсказанными Дэвидом Пайнсом», — говорится в публикации.