Процессор Core i7 1-го поколения сравнили с Pentium 12-го поколения

В рамках одного из выпусков на YouTube-канале RandomGaminginHD ведущий сравнил игровую производительность Core i7-920 и Intel Pentium G7400. При этом i7 запускался также с разгоном.

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Для проведения тестирования Intel Core i7-920 и Intel Pentium G7400 ведущий YouTube-канала RandomGaminginHD также разогнал i7-920 до 3,6 ГГц. Запускался Core i7-920 с 24 ГБ трёхканальной памяти DDR3, тогда как Pentium G7400 - с 16 ГБ двухканальной памяти DDR4.

Cyberpunk 2077 тестировалась в 1080p с High Crowds, Medium Texures, Medium Preset. С Pentium средняя производительность составила 75 к/с, с i7-920 в стоке - 57 к/с, с разогнанным i7-920 - 65 к/с. В очень редких событиях частота кадров снижалась до 20, 28 и 26 к/с соответственно.

Forza Horizon 5 шла в разрешении Full HD с ультра-пресетом и TAA. Средняя частота кадров в этой игре находилась на уровне 84 к/с (Pentium G7400), 61 к/с (стандартный i7-920), 64 к/с (разогнанный i7-920), в крайне редких событиях - 30, 24 и 34 к/с соответственно.

The Witcher 3 запускалась в 1080p с пресетом Ultra и TAAU. Средний FPS в игре равнялся 55 к/с (Pentium G7400), 46 к/с (i7-920 в стоке), 51 к/с (i7-920 с разгоном), в очень редких событиях - 12, 18 и 20 к/с.

RDR2 шла в Full HD с Ultra Textures, остальными параметрами High и TAA Medium. Средняя частота кадров здесь находилась в районе 72 к/с с Pentium G7400, 56 к/с с i7-920 в стоке и 63 к/с с i7-920 с разгоном. В крайне редких событиях удалось получить 34 к/с, 32 к/с и 40 к/с соответственно.

RandomGaminginHD

Вывод