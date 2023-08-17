Инсайдер сообщил об улучшениях нового флагмана Samsung

Раскрыты улучшения нового флагмана Samsung
Авторитетный инсайдер Йогеш Брар раскрыл характеристики смартфона Samsung Galaxy S24 Ultra до его официального анонса. Об этом специалист сообщил в своем Twitter.
По его словам, будущий флагман корейской компании выйдет в феврале 2024 года. Новинка получит два процессора в зависимости от страны.
«Версия для стран Азии и Европы получит фирменный чип Exynos 2400, а модель для Северной Америки и Южной Кореи — чип Snapdragon 8 Gen 3 от Qualcomm», — отметил Брар.
По его словам, на задней панели нового смартфона будет новая основная камера с четырьмя сенсорами — объективом на 200 мегапикселей, сверхширокоугольным на 12 мегапикселей, телеобъективом на 50 мегапикселей и перескопическим объективом на 10 мегапикселей.
Последний сенсор из основного блока получит 10-кратный оптический зум. Фронтальная камера для селфи на 12 мегапикселей также будет сохранена.
Инсайдер уточнил, что аппарат оснастят аккумулятором емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 45 ватт. По его словам, в Samsung пока не планируют увеличивать мощность быстрой зарядки до 65 ватт. Он также намекнул, что Galaxy S24 Ultra выйдет с улучшенным дисплеем, но не привел подробностей.