Инсайдер сообщил об улучшениях нового флагмана Samsung

Авторитетный инсайдер Йогеш Брар раскрыл характеристики смартфона Samsung Galaxy S24 Ultra до его официального анонса. Об этом специалист сообщил в своем Twitter.

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По его словам, будущий флагман корейской компании выйдет в феврале 2024 года. Новинка получит два процессора в зависимости от страны.

«Версия для стран Азии и Европы получит фирменный чип Exynos 2400, а модель для Северной Америки и Южной Кореи — чип Snapdragon 8 Gen 3 от Qualcomm», — отметил Брар.

По его словам, на задней панели нового смартфона будет новая основная камера с четырьмя сенсорами — объективом на 200 мегапикселей, сверхширокоугольным на 12 мегапикселей, телеобъективом на 50 мегапикселей и перескопическим объективом на 10 мегапикселей.

Последний сенсор из основного блока получит 10-кратный оптический зум. Фронтальная камера для селфи на 12 мегапикселей также будет сохранена.