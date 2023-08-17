ChatGPT заподозрили в «подглядывании» в книги о Гарри Поттере при обучении

Специалисты из аналитического подразделения ByteDance Research компании-владельца TikTok сообщили о результатах проведённого исследования процесса обучения всех существующих больших языковых моделей.

По данным аналитиков ByteDance, ведущие языковые модели, включая ChatGPT, обучались не только на открытой в Сети информации, но и на лицензированном контенте, защищённом авторским правом, что преследуется законом. Разумеется, всё это происходило без договорённостей с авторами, включая писателей.

Претензии к ChatGPT у аналитиков возникли в связи с тем, что при обучении нейросеть «поглощала» речевые обороты из серии книг Джоан Роулинг о Гарри Поттере. Исследователи пришли к таким выводам, ведя диалоги с ботом. Нейросеть отвечала на вопросы выдержками из оригинальных текстов о Поттере.