Сбер встроил GigaChat в ассистента «Салют» на умных колонках SberBoom

На умных устройствах с ассистентом «Салют» появилась возможность пользоваться сервисом Сбера GigaChat, сообщает пресс-служба Сбера.
Первыми оценить возможности сервиса смогут владельцы умных колонок SberBoom и SberBoom Mini. Для запуска диалога достаточно произнести «Салют, включи GigaChat», а затем создать запрос. В ближайшее время GigaChat появится и на всей линейке умных устройств с виртуальным ассистентом Салют.
«Как мы и обещали, виртуальный ассистент «Салют» — один из первых продуктов, который получил возможности GigaChat. Нашим сервисом уже смогли воспользоваться десятки тысяч человек, сгенерировав более полумиллиона запросов. С сегодняшнего дня испытать GigaChat в решении бесконечного числа творческих и прикладных задач смогут и владельцы наших умных колонок», — отметил старший вице-президент, CTO, руководитель блока «Технологии» Сбербанка Андрей Белевцев.
На умных колонках пользователь может сгенерировать текст по заданным параметрам, озвучив запрос ассистенту, и получить голосовой ответ.