Сбер встроил GigaChat в ассистента «Салют» на умных колонках SberBoom

«Как мы и обещали, виртуальный ассистент «Салют» — один из первых продуктов, который получил возможности GigaChat. Нашим сервисом уже смогли воспользоваться десятки тысяч человек, сгенерировав более полумиллиона запросов. С сегодняшнего дня испытать GigaChat в решении бесконечного числа творческих и прикладных задач смогут и владельцы наших умных колонок», — отметил старший вице-президент, CTO, руководитель блока «Технологии» Сбербанка Андрей Белевцев.