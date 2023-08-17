X заблокировал аккаунт известного профессора после конфликта с Маском

Соцсеть Х (бывший Twitter) заблокировала аккаунт известного в США человека, профессора маркетинга Нью-Йоркского университета Скотта Гэллоуэя. Это произошло после непубличного скандала между Гэллоуэем и владельцем соцсети Илоном Маском.

Всё началось с того, что 27 июля Гэллоуэй опубликовал в Х пост с комментарием к расследованию Reuters о создании Tesla некой команды для поиска и подавления в Сети любого недовольства характеристиками электромобилей Tesla. Речь идёт о запасе хода и дальности поездок этих электрокаров.

В посте профессор отметил, что «Tesla намеренно предоставляла водителям оптимистичные прогнозы по дальности поездок, оставляя многих в беде». А потом последовал сарказм: «Но вы должны полностью положиться на X». Так Гэллоуэй оценил намерения Маска сделать из Х «приложение для всего».