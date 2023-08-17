Лошади могут различать человеческие радость и печаль

Новое исследование показало, что лошади различают, когда человек рад и когда грустит, по движениям лица и тону голоса. Животных больше привлекали выражения радости. Работа представлена в журнале Animal Cognition.

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Эмоции — важная часть взаимодействия между людьми. Ученые предполагают, что выражение своих чувств может играть важную роль в межвидовом общении. Специалисты уже знают, что разные виды животных (от орангутанов до голубей) понимают человеческие эмоции. Домашние млекопитающие, которые живут рядом с человеком уже на протяжении многих столетий, находятся в центре внимания нескольких исследований в последние годы. Так, было доказано, что кошки, собаки, лошади и даже козы могут понимать, когда человек радуется, а когда — злится. Однако большинство исследований были сосредоточены именно на этих двух эмоциях: радости и гневе. При этом исследователей интересовало, как же животные реагируют на другие эмоции, например на грусть. Она тоже отрицательная, но при этом имеет низкую степень возбуждения нервной системы, в отличие от гнева.

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Ученые решили проанализировать, как лошади будут реагировать на радость и грусть. Животным показывали человеческие лица и голоса, которые выражали эти эмоции, а специалисты записывали пульс лошадей во время эксперимента.

Исследование показало, что животные удивились сочетанию веселого голоса и грустного взгляда. То есть на одном экране был человек с веселым взглядом и голосом, а на другом — с грустным взглядом и радостным голосом. Когда лошади первый раз смотрели на картинки, они больше времени уделяли той, где взгляд человека был печальным, а голос — счастливым. Это говорит о том, что животные могут ассоциировать человеческое лицо и голос, выражающие одни и те же эмоции.

«Это интересно, потому что это означает, что когда лошади наблюдают за нашими лицами и слышат наши голоса, они не просто видят и слышат отдельные вещи, но и могут сопоставлять их в разных модальностях. Вы можете представить, что в их сознании есть конкретное понимание того, что такое человеческая грусть, с характеристиками как человеческого грустного лица, так и человеческого грустного голоса», — рассказал Оушен Лиерманн из Университета Турку.

Также специалисты заметили, что после первого продолжительного взгляда на экране с несовпадающими эмоциями лошади фокусировались на экране с радостным лицом. Туда они смотрели больше и чаще. Тогда же у них увеличивался пульс. У специалистов есть три гипотезы на этот счет: лошадей могло привлекать радостное лицо из-за большего количества движения и вариаций тона, из-за ассоциации человеческой радости с положительными ситуациями или позитивных ощущений у самой лошади от радостного человека — «эмоционального заражения».