Нейросеть научили определять биологический возраст человека

Ученые из Осакского столичного университета научили искусственный интеллект определять биологический возраст людей по рентгеновским снимкам грудной клетки. Результаты исследования опубликованы в The Lancet Healthy Longevity.

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Медики впервые построили модель искусственного интеллекта на основе глубокого обучения для оценки возраста по рентгенограммам грудной клетки. Для разработки, обучения и тестирования алгоритма ученые с 2008 по 2021 год собрали 67 099 рентгенограмм от 36 051 здорового человека. Они проходили медицинские осмотры в трех различных больницах.

Затем модель проверили на снимках груди пациентов с различными заболеваниями. Для этого были собраны дополнительные рентгенограммы грудной клетки 34 197 пациентов, страдавших гипертонией, нарушением обмена веществ и хронической обструктивной болезнью легких.

Чаще всего ИИ завышал возраст пациентов, которые имели различные заболевания.

«Наши результаты показывают, что предполагаемый возраст на основе рентгенографии грудной клетки может точно отражать состояние здоровья», — объяснили ученые.