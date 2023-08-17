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В России создадут вечный двигатель для спутников

Специалисты Московского авиационного института (МАИ) и Московского государственного университета (МГУ) разрабатывают двигатель для спутников, который может работать неограниченное время, так как ему не требуется запас топлива. Об этом сообщает издание «Известия».

В России создадут вечный двигатель для спутников
© Газета.Ru

Разработка предназначается для спутников, работающих на низких орбитах, то есть на высоте примерно 200 км. Новый двигатель будет создавать тягу, используя азот и кислород, захваченные аппаратом из атмосферы.

«Для этого нужно захватывать набегающий на спутник поток газов, сжимать и подавать его в двигатель, где он будет превращаться в плазму под воздействием электрической энергии, получаемой с солнечных панелей. Воздействуя на плазму электрическими полями, можно ускорять ионы и таким образом получать реактивную тягу», – объяснил старший научный сотрудник МАИ Александр Богатый.

Ученые надеются, что новый двигатель позволит уменьшить габариты и стоимость спутников, а также удешевить их доставку на орбиту.

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