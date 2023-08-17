В России создадут вечный двигатель для спутников

«Для этого нужно захватывать набегающий на спутник поток газов, сжимать и подавать его в двигатель, где он будет превращаться в плазму под воздействием электрической энергии, получаемой с солнечных панелей. Воздействуя на плазму электрическими полями, можно ускорять ионы и таким образом получать реактивную тягу», – объяснил старший научный сотрудник МАИ Александр Богатый.