В России создадут вечный двигатель для спутников
Специалисты Московского авиационного института (МАИ) и Московского государственного университета (МГУ) разрабатывают двигатель для спутников, который может работать неограниченное время, так как ему не требуется запас топлива. Об этом сообщает издание «Известия».
Разработка предназначается для спутников, работающих на низких орбитах, то есть на высоте примерно 200 км. Новый двигатель будет создавать тягу, используя азот и кислород, захваченные аппаратом из атмосферы.
«Для этого нужно захватывать набегающий на спутник поток газов, сжимать и подавать его в двигатель, где он будет превращаться в плазму под воздействием электрической энергии, получаемой с солнечных панелей. Воздействуя на плазму электрическими полями, можно ускорять ионы и таким образом получать реактивную тягу», – объяснил старший научный сотрудник МАИ Александр Богатый.
Ученые надеются, что новый двигатель позволит уменьшить габариты и стоимость спутников, а также удешевить их доставку на орбиту.