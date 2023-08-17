Ложась спать рядом с телефоном, подключенным к источнику питания, люди подвергают опасности свою жизнь и имущество, говорится в сервисном объявлении Apple, которое публикует издание Mirror. Корпорация призывает пользователей отказаться от данной привычки во избежание травм и возгораний.

«Не спите на устройстве, адаптере питания или беспроводном зарядном устройстве, а также не кладите их под одеяло, подушку или на свое тело, когда они подключены к источнику питания», — говорится в объявлении.

В сообщении также отмечается, что сон рядом с заряжающимся устройством может привести к поражению электрическим током. Представители компании советуют оставлять свои устройства в хорошо проветриваемых помещениях.

Риск возрастает, если использовать неоригинальные зарядные устройства, говорится в сообщении. По словам представителей Apple, сторонние блоки питания не соответствуют стандартам безопасности компании.