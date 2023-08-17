В Бразилии нашли древнюю рептилию с лапами-«ножницами»

В Бразилии обнаружили древнюю рептилию с массивными передними лапами и длинными, похожими на лезвия когтями. Ученые сравнили ее с героем фантастического фильма «Эдвард – руки-ножницы».

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Палеонтологи Федерального университета Санта-Мария обнаружили останки рептилии на рисовой ферме в штате Риу-Гранди-ду-Сул. Исследования показали, что она жила 230 миллионов лет назад, в триасовый период.

Существо также обладало большим острым клювом, который оно, вероятно, использовало для поедания насекомых, фруктов и мелких животных, таких как ящерицы. Когти, возможно, требовались для лазания по деревьям.

Рептилии присвоили научное название Venetorapter gassenae. Проанализировав фрагменты скелета, ученые подсчитали, что длина ее тела составляла около одного метра.

Тело рептилии было покрыто густой шерстью, похожей на перья. Ее отнесли к семейству лагерпетид, которые считаются предшественниками птерозавров. Ученые заметили у Venetorapter gassenae удлиненный четвертый палец – черту, указывающую на особенно тесную связь с летающими ящерами (такой палец поддерживал крылья). Возможно, вид представлял собой промежуточное звено между наземными и летающими рептилиями, сообщает Live Science.

«Обнаружение большего количества окаменелостей V. gassenae может помочь составить более четкую картину того, чем питалось это удивительное существо, как оно выглядело и где обитало», – отметили авторы научной работы.