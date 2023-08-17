Microsoft научилась автоматически блокировать пиратские версии Windows

Microsoft выпустила обновление для Windows 10 и 11, которое, помимо прочего, блокирует программу-активатор пиратских версий ОС AutoKMS. Об этом сообщает издание Neowin.

Обновление для Windows 10 имеет номер KB5029244, а для Windows 11 – KB5029263/KB5029253. К ним прилагается патч безопасности Security Intelligence Update 1.395.68.0. Исправления устраняют ряд проблем в работе Intel DirectX и ядрах ОС, а также расширяют функциональность встроенного антивируса Microsoft Defender. Так, после обновления сервис начал определять программу для активации пиратских версий ОС AutoKMS как вредоносную и блокировать ее работу.