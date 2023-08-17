Космические спутники оказались легкой мишенью для хакеров

Аспирант Рурского университета (Германия) Йоханнес Вильбольд представил исследование, показавшее, что многие орбитальные спутники уязвимы для удаленного захвата хакерами. Об этом рассказали «Известия».

© Unsplash

Вильбольд изучил три типа орбитальных аппаратов и выяснил, что у многих из них нет основных систем безопасности и протоколов аутентификации (то есть они передают сигналы без шифрования).

Видео дня

Также Вильбольд опросил девятерых разработчиков, которые создали 132 спутника. Оказалось, что лишь двое разработчиков проводили тестирование на хакерскую атаку.

Космические спутники гораздо сложнее смартфонов и компьютеров, но тоже управляются операционными системами и программным обеспечением, поэтому характер их уязвимостей аналогичен.

Директор IT-компании «Инит» Сергей Семенов рассказал «Известиям», что многие спутники работают на устаревших операционных системах и имеют ограниченные возможности по обновлению ПО.

«Все эти факторы делают космические аппараты уязвимыми для кибератак», - подчеркнул Семенов.

Глава отдела сетевых технологий Angara Security Роман Сычев назвал наиболее очевидной уязвимостью любого спутника связь - сигнал легче всего перехватить. По его словам, специалисту будет просто выполнить такой перехват, так как сигнал идет по радиочастоте и достаточно просканировать частотный диапазон, вычленив из него нужный трафик. Если трафик получится расшифровать, после можно будет установить контроль над спутником.

Глава группы защиты инфраструктурных IT-решений «Газинформсервиса» Сергей Полунин заявил, что спутник можно буквально похитить, забрав над ним контроль, или заставить его передавать ложную информацию.

Кибератака на спутник может привести к потере связи с кораблями и самолетами, сбоям в навигации, авариям, передаче вредоносной информации или кода на Землю.

Опрошенные «Известиями» эксперты рассказали, что сейчас в мире тестируют средства криптографической защиты информации (СКЗИ) с квантовым шифрованием. По словам специалистов, такие методы шифрования позволяют «практически свести на нет» хакерские атаки на спутники.